Pamela Anderson fait une demande alléchante au Premier ministre indien

Ce n’est pas la première fois que la star hollywoodienne s’adresse aux dirigeants mondiaux. Dans une lettre, Pamela Anderson a cette fois lancé un appel au chef de l’État indien, Narendra Modi.

L’actrice, militante et directrice honoraire de PETA US, a demandé à cesser de servir de la viande et des produits laitiers lors des événements du gouvernement indien, affirmant qu’une politique alimentaire exclusivement végétalienne contribuerait à atténuer le problème de pollution atmosphérique de Delhi et à lutter contre le changement climatique.

Elle a fait part de ses pensées à toutes les personnes touchées par le niveau dangereux de pollution de l’air à Delhi. Elle a de plus exprimé une inquiétude particulière pour les animaux de la ville qui «ne peuvent pas porter de masque facial ni rester à l'intérieur». Notant que M.Modi partage son «inquiétude pour l'avenir», la star l’a exhorté à interdire les aliments d’origine animale pour toutes les réunions gouvernementales. Une mesure qui, selon elle, serait «un pas simple mais puissant et progressif» dans la lutte contre le changement climatique.

L’activiste a évoqué un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), qui affirme qu’une réduction de la consommation de viande est nécessaire pour lutter contre le changement climatique.

Devenir végan n’est «pas une option, mais une nécessité», a-t-elle écrit.

En février, elle a exhorté le Président russe à veiller sur la situation autour des bélugas découverts dans une «prison à baleines» illégale en Extrême-Orient russe. Plus récemment, en octobre 2019, Mme Anderson a demandé au Premier ministre canadien, Justin Trudeau, de retirer la viande et le lait des menus des prisons. Elle a ajouté que le changement de régime alimentaire améliorerait l’état de la planète ainsi que la santé des détenus, tout en faisant économiser de l'argent aux contribuables.