Les moyens de faire un peu de place dans votre valise

Les Russes ont fait part de leurs idées à propos des objets à laisser chez soi afin d’avoir assez de place dans sa valise pour ce qui est vraiment nécessaire. Les résultats de ce sondage figurent dans un communiqué du comparateur de vols russe Aviasales repris par le média Lenta.

Ainsi, 35% ont déclaré qu’un parapluie était l’objet le plus inutile dans une valise. Qui plus est, les voyageurs chevronnés ont indiqué qu’il était possible de le remplacer par un imperméable en plastique qui ne prendra presque pas de place et ne pèsera quasiment rien.

Livres et talons hauts

En outre, 19% des touristes affirment que les escarpins à talons hauts n’ont pas non plus leur place dans la valise. Les femmes ont constaté que, dans leur majorité, les villes n’étaient pas adaptées à de longues promenades dans ce genre de chaussures et que, «en dehors des sorties et des réceptions figurant au programme», il vaut mieux les laisser chez soi.

La troisième place sur la liste des objets inutiles en voyage est occupée par les livres en papier, qualifiés de bagage superflu par 15% des sondés qui conseillent de télécharger ses lectures, aussi bien que les cartes et plans sur son portable.

Souvenirs et pantoufles

Une fois arrivés sur place, 13% des touristes estiment qu’il vaut mieux ne pas acheter de souvenirs, alors que 11% ont avoué n’avoir pas ouvert leur trousse de beauté en vacances.

Toutefois, ils estiment tout de même utile d’emmener avec soi une crème anti-UV et de garder de la place pour l’achat de nouveaux produits.

Enfin, 7% de voyageurs estiment qu’il ne faut jamais prendre de serviette, celle-ci étant fournie même en auberge de jeunesse. Parmi les autres objets inutiles, les personnes interrogées ont cité l’ordinateur portable, les pantoufles, un casque audio et un trop grand nombre de médicaments.