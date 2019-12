Le prix du palladium bat le record historique de l’or et continue à augmenter

Le prix du palladium a augmenté de 54% en un an, battant ainsi le record de l'or. Jeudi 12 décembre, une once de ce métal valait 1.940,34 dollars, rapporte Bloomberg.

Le record absolu du prix de l'or (1.921,17 dollars) a été enregistré en 2011, cependant une once Troy d'or ne vaut plus désormais que 1.470,80 dollars, loin du niveau de ce métal rare. La flambée du prix du palladium est due à des préoccupations en matière d'approvisionnement après une suspension de la production d’une mine en Afrique du Sud, laquelle est restée sans électricité pendant une journée.

Les experts sont convaincus que le prix de ce métal ne fera qu'augmenter. Jonathan Butler, expert en métaux précieux chez Mitsubishi Corp U. K. Plc, estime même qu’il y a de fortes chances pour que le palladium atteigne 2.020 dollars d’ici 2020.

Le palladium est l'un des éléments les plus rares dans la croûte terrestre. On le trouve sous forme de pépites et sous forme de combinaisons avec d'autres éléments. Le palladium est utilisé dans l'industrie pour la purification de l'hydrogène, pour la production d'un grand nombre d'appareils (y compris les téléviseurs), de produits électroniques, d’instruments médicaux, de prothèses dentaires, etc.

Investissements lors de l’instabilité économique

Aupravant, l'experte de BKS Premier Svetlana Kordo avait recommendé d’ investir dans le palladium , le prix de ce métal ayant triplé en deux ans pour dépasser celui de l'or. Selon les experts, ce métal précieux pourrait même être plus rentable que les placements bancaires en contexte d’instabilité économique.

Cependant les acteurs du marché ont prévenu qu’en cas de retrait de la licence d’une banque, les investisseurs pourraient perdre leurs placements en métaux. En outre, dans certains cas, les dividendes pourraient aussi être imposables.