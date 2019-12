Vous partez voyager à travers l’Europe? Voici une liste de conseils pour réussir au mieux votre séjour

Si vous vous préparez pour un tour en Europe lors des vacances de fin d’année, ces quelques conseils distillés par des experts de Point Guy pourraient rendre votre voyage plus agréable et vous épargner des dépenses excessives.

Les experts de Points Guy ont dressé une liste de règles que ceux qui envisagent de passer leurs vacances à voyager à travers l’Europe devraient garder à l'esprit.

Tout d'abord, les experts du service conseillent de comparer les prix des vols et de résister à la tentation d'acheter des billets bon marché auprès de compagnies aériennes à bas coût. Les prix bas sont trompeurs, ces transporteurs facturant des suppléments pour le siège, les bagages ou l'eau.

La deuxième règle stipule que vous ne devez pas essayer de tout voir en même temps. Il vaut mieux ne pas charger un voyage avec plus de deux villes. Ainsi, il sera possible d'étudier en profondeur les lieux sélectionnés et de ne rien manquer en raison de la précipitation. Même une seule visite du Louvre à Paris peut prendre plusieurs heures.

Les experts recommandent également de voyager en train, car c'est une excellente occasion de profiter des paysages pittoresques. De plus, les billets sont moins chers que ceux d’avion.

De plus, il est conseillé aux touristes de voyager en transports en commun. Dans certains pays européens, de nombreux chauffeurs de taxi illégaux harcèlent et trompent les voyageurs. N'ayez pas peur de prendre le métro ou les bus. Tout d'abord, c'est moins cher. Et, d'autre part, les transports en commun vous permettent de vous familiariser avec la vie des habitants.

Il est utile de vérifier les horaires d'ouverture des musées et d’acheter au préalable des billets avant de s’y rendre. Les spécialistes attirent par ailleurs l’attention des touristes sur les règles des restaurants. Ainsi, dans de nombreux établissements, les serveurs mettent généralement une panière de pain sur la table mais, si un client mange ne serait-ce qu’un morceau, il devra payer pour le tout. La même règle s'applique aux bouteilles d'eau.

Afin de ne pas trop dépenser en voyage, vérifiez la commission de votre carte bancaire sur les transactions à l'étranger. Et n'oubliez pas de vous faire rembourser la TVA à l'aéroport à la fin du voyage.