Cette compagnie aérienne est la plus sûre au monde

Qantas, la principale compagnie aérienne australienne, est la meilleure en matière de sécurité. Elle est suivie des compagnies néo-zélandaise, Air New Zealand, et taïwanaise EVA Air, a fait savoir ce 2 janvier le site AirlineRatings.com qui a réalisé le classement.

Les compagnies étaient évaluées en fonction de plusieurs critères, notamment des délais d’exploitation des appareils, du nombre d’accidents et de pannes sérieuses, des contrôles des autorités aériennes ainsi que de la rentabilité.

«Toutes les compagnies aériennes ont des incidents chaque jour et bon nombre sont des problèmes de fabrication d'avions et pas des problèmes des compagnies aériennes. C'est la façon dont l'équipage gère les incidents qui permet d’identifier une bonne compagnie», a indiqué le rédacteur en chef du site, Geoffrey Thomas.

Les auteurs du classement ont constaté qu’au cours de ses 99 ans d'histoire, la plus ancienne compagnie aérienne au monde en activité détenait des records en matière de sécurité et d'exploitation.

À la pointe de la sécurité

Ainsi, Qantas a activement participé au développement des systèmes de navigation aérienne et a montré de très bons résultats dans les domaines d’enregistrement de données de vol, d’atterrissage automatique à l'aide du système de positionnement par satellites (GNSS), ainsi que de précision de vol dans les régions montagneuses.

En outre, Qantas procédait à une surveillance en temps réel des moteurs de ses avions afin de détecter des défaillances avant même que celles-ci ne se transforment en un problème de sécurité majeur.

Outre Qantas, Air New Zealand et EVA Air, les compagnies les plus sûres figurant sur le top 20 sont Etihad Airways, Qatar Airways, TAP Air Portugal, SWISS ou encore Lufthansa et KLM.

Selon Geoffrey Thomas, ces compagnies aériennes sont à la pointe de la sécurité, de l'innovation et du lancement de nouveaux avions.