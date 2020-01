En Floride, un homme nu attaque un policier et mord un chien d’intervention

La police de la ville de High Springs, en Floride, a reçu de nombreux signalements pour le mauvais comportement d’un individu dans les rues, selon Fox News.

Une fois arrivés sur les lieux et en fouillant une cour, les policiers ont entendu des «bruits étranges». Ils ont finalement localisé l’homme, complètement dénudé, recouvert de crasse et couché dans une fosse près de sa camionnette.

Alors qu’ils tentaient de l’interpeller, l’homme a frappé un agent et s’est précipité vers les bois.

Il a été retrouvé plus tard à l’aide de renforts et de chiens d’intervention. Face aux policiers, il s’est mis à quatre pattes et a commencé à hurler comme un loup. Il s’est ensuite jeté sur un chien et l’a mordu à l’oreille provoquant la réponse immédiate du canidé qui l’a mordu en retour.

Le délinquant de 38 ans a toutefois été interpellé et mis en garde à vue. Son comportement était dû à l’influence de la méthamphétamine. Compte tenu de son casier judiciaire, il risque une importante peine de prison.