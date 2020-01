Ces sept aliments capables de lutter contre les maladies gastro-intestinales

Dans une interview accordée le 5 janvier au journal russe Vetcherniaïa Moskva, la diététicienne Elena Solomatina a désigné sept épices qui aident à prévenir les maladies gastro-intestinales.

Elle a souligné qu'en raison de leurs propriétés antioxydantes, certaines épices peuvent avoir un effet positif sur l'état général d'une personne et prévenir de nombreuses maladies dangereuses.

En premier lieu, la spécialiste a mis en relief le rôle du gingembre. Elle conseille de le consommer frais, séché, moulu ou confit dans du sucre. Il peut aider au traitement du cancer de l'estomac.

En outre, le romarin présente lui aussi des propriétés bénéfiques, car il est recommandé pour les patients qui commencent à perdre beaucoup de poids et l’appétit. L'arôme de romarin augmente l'envie de manger et favorise la digestion.

Le médecin recommande également de consommer du curcuma, car il peut protéger du cancer grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires prononcées.

Parmi les autres aliments figurent le piment rouge chaud (capable de soulager la douleur et de normaliser le processus de digestion en respectant des précautions), l'ail (capable de réduire le risque de cancer de l'estomac, du côlon, de l'œsophage, du pancréas et du sein), la menthe poivrée (efficace pour le traitement de l'indigestion, des crampes et de la diarrhée) et la camomille (capable de soulager les crampes d'estomac, d’adoucir la tension musculaire et détendre efficacement les muscles lisses des intestins).