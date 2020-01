Voici pourquoi le passeport de ce pays est considéré le meilleur au monde

L’organisme Henley & Partners, qui dresse un classement des passeports, a qualifié le japonais de «meilleur» du point de vue du nombre de pays que ses possesseurs peuvent visiter sans obtenir de visa avant le départ ou à l'arrivée.

Singapour et la Corée du Sud dans le Top-3

Comme l’indique Henley, qui examine depuis 2006 la réglementation des visas de tous les pays et territoires des quatre coins du monde, 191 destinations sont ouvertes aux Japonais.

Le passeport de Singapour arrive à la deuxième position avec 190 pays et la Corée du Sud se classe troisième avec 189 destinations.

La France, quant à elle, offre à ses citoyens la possibilité de se rendre dans 186 pays sans visa, se plaçant ainsi sixième dans le classement.

La France en tête d’un autre classement

Pourtant, selon le classement Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) des passeports nationaux les plus attractifs au monde et rendu public en novembre dernier, le français occupe la première place pour la huitième année consécutive.

Les critères sur lesquels s’appuie ce classement sont par exemple l’état de l’économie dans son ensemble, l’ordre public, la stabilité ou encore la possibilité de déménager d’un pays à l’autre.