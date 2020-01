Moscou intègre le top 5 des meilleures villes du monde aux côtés de Paris

Moscou est remontée à la cinquième place dans le top 100 mondial des villes les plus performantes, liste dressée dans son rapport annuel par le cabinet de conseil international Resonance Consultancy qui est spécialisé dans le tourisme, l’urbanisme et l’immobilier et qui a comparé les grandes villes du monde dans un classement pour citer celles où il fait bon vivre.

La capitale russe réussit ainsi à doubler Dubaï, Singapour, Barcelone, Los Angeles ou encore Rome. Elle laisse toutefois passer devant elle Londres, New York, Paris et Tokyo.

«L’avancée dans le classement avec des voisins tels que New York, Londres, Paris et Tokyo, qui figurent de la première à la quatrième place, est une grande réussite rendue possible par un travail complet de développement de la ville», a déclaré aux médias l’adjoint au maire de Moscou pour la politique économique, Vladimir Iefimov.

Il a rappelé que Moscou avait amélioré ses indices dans cinq des six catégories d’évaluation.

Une ville «fascinante et dynamique»

Resonance Consultancy réalise son classement parmi les villes qui comptent plus d'un million d'habitants et se fonde sur les performances statistiques et les évaluations qualitatives d’habitants et de visiteurs dans 22 domaines regroupés en six catégories principales.

«Les novices et les habitués tombent sous le charme de Moscou à la minute où ils mettent le pied dans cette métropole sans cesse fascinante et dynamique. La curiosité à propos de la Russie a augmenté avec l'intrigue politique, bien sûr, ce qui pourrait expliquer pourquoi Moscou était la ville la plus hashtaguée sur Instagram», indique Best Cities.

Le site rappelle que «la ville regorge d'attractions classiques, dont le chef-d'œuvre de l'architecture russe, la cathédrale Saint-Basile, ainsi que le Kremlin et la place Rouge […] et, bien sûr, le parc Gorki».

«Mais la ville récompense également les promenades hors des sentiers battus, avec des bars étonnants, des plats savoureux et de plus en plus locaux, ainsi que des boutiques de mode audacieuses», conclut le site.

Les classements Best Cities considèrent les villes non seulement comme des lieux de vie, de travail ou de tourisme, mais également comme une somme de nombreux facteurs, notamment les infrastructures et les offres culturelles, l'attraction de l'emploi, de l'investissement et des visiteurs, le nombre d'expériences culinaires, de musées, de points de vue et de monuments ou encore le nombre de connexions par vols directs et de mentions que recueille chaque ville sur Instagram.