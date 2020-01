En braquant une boutique, il tend une note à la caissière pour justifier son acte – vidéo

Un homme est entré dans un drugstore de Philadelphie (États-Unis) et a exigé qu’on lui remette la totalité de la caisse. Ce faisant, le braqueur a tendu une note à la caissière.

«Donnez-moi tout l’argent. Je suis désolé, j'ai un enfant malade. Vous avez 15 secondes», disait la note, citée par plusieurs médias américains.

Un inconnu

Sur la vidéo diffusée par la police de Philadelphie et enregistrée par une caméra de surveillance, le voleur entre dans le magasin, choisit un produit et s’approche de la caisse. Il tend ensuite un bout de papier à la caissière, qui se met à vider la caisse et à tout donner au braqueur. L'employée a mis une «somme d'argent indéterminée» dans un sac à provisions en plastique et le voleur s'est enfui à pied, ont indiqué les autorités.

L'homme, qui aurait entre 30 et 40 ans, est resté calme, n'a sorti aucune arme. Il n'a pas encore été identifié par la police. Personne n'a été blessé lors du braquage. L’incident s’est produit le 3 janvier.