Un adorable bébé koala étreint sa maman après avoir été sauvé par des humains en Australie – vidéo

Les incendies qui ravagent l’Australie n’épargnent personne. Ainsi, ils ont provoqué la mort de plus d’un milliard d’animaux, selon une récente étude. Mais certains ont eu de la chance, comme cette femelle koala et son petit.

Les feux de brousse sont d’une intensité sans précédent en Australie et ont déjà détruit des millions d’hectares de forêts avec leurs habitants. Ainsi, ils ont causé la mort de plus d'un milliard d'animaux, mammifères, oiseaux et reptiles confondus.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux présente les images d’une maman koala avec son petit qui ont été sauvés des flammes.

Claire, la maman, a fait tout ce qu’elle pouvait pour protéger la vie de son bébé, Little Joey. Et ce dernier s'accroche patiemment à sa mère qui subit une prise de sang.

Soin des pattes brûlées

Les deux petits animaux s’étaient visiblement retirés dans un arbre depuis que les incendies ravagent leur habitat. La maman est absolument épuisée et déshydratée.

«Il n'y a plus rien à manger là-bas et elle n'a pas mangé. Elle essaie d’aider son petit, mais elle n'a plus de lait», ajoute l’ONG.

Heureusement que les koalas ont été pris en charge par les humains. Maintenant, ils doivent suivre un traitement qui consiste à badigeonner les coussinets brûlés de leurs pattes avec une crème, avant de les envelopper dans des bandages. Ceux-ci sont protégés par des mitaines en coton.

Feux de brousse

C’est depuis septembre dernier que l’Australie est ravagée par des incendies qui ont détruit entre huit et dix millions d’hectares de végétation, selon les dernières estimations. Au moins 25 personnes sont mortes pendant les incendies, et plus de 2.000 habitations ont été détruites.

La situation s’aggrave du fait des conditions météo: des vents chauds et secs soufflent sur le pays où les thermomètres dépassent souvent les 40°C.