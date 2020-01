Un chien atteint d’un cancer incurable devient policier pour un jour

Un chiot errant recueilli aux États-Unis, s’est avéré atteint d’un cancer incurable, ne lui laissant qu’entre six mois et un an à vivre, selon les estimations des vétérinaires. La femme qui l’a adopté a décidé de rendre ses derniers mois mémorables et a commencé par lui obtenir une attestation de chien policier pour un jour, relate CNN.