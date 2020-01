Le nom de Greta Thunberg deviendra une marque

Son nom et celui de son mouvement, Fridays For Future, étant souvent utilisés à des fins commerciales, tant pour la représenter et que pour parler en son nom sans son consentement, Greta Thunberg a annoncé sur son compte Instagram les protéger par des marques déposées.

La jeune militante suédoise Greta Thunberg a écrit sur son compte Instagram qu’elle ne voulait plus que n’importe qui puisse utiliser à des fin commerciales son nom comme celui de son mouvement, tant pour gagner de l’argent que pour la représenter sans son consentement.

«Premièrement, malheureusement, il y a encore des personnes qui essaient d’usurper mon nom ou qui prétendent me représenter pour approcher des personnalités connues, des politiciens, des médias, des artistes, etc. Sachez que c'est le cas, soyez méfiants si vous êtes contacté par "moi" ou par quelqu'un qui prétend "me représenter"», a écrit Greta Tunberg.

De ce fait, elle a expliqué sur Instagram qu’elle avait déposé en marques son propre nom et Fridays For Future, le nom du mouvement écologiste qu'elle a fondé, pour les protéger.

«Deuxièmement, mon nom et le mouvement "Fridays For Future", "Grèves scolaires pour le climat" sont utilisés à des fins commerciales sans mon consentement. Cela se passe dans le marketing, la vente de produits et la collecte de dons sous mon nom et sous celui de mon mouvement. C'est pourquoi j'ai déposé une demande d’enregistrement de mon nom, de celui du mouvement "Fridays For Future", "Grèves scolaires pour le climat", etc. Cette mesure vise à protéger le mouvement et ses activités», a-t-elle poursuivi.

De plus, la jeune activiste a indiqué que le mouvement appartenait à tous ceux qui y participent, et ne devait pas être utilisé à des fins commerciales. Ensuite, la militante a également raconté qu'avec sa famille elle créait une association à but non lucratif, dont l’objectif sera de «favoriser et promouvoir la préservation écologique, climatique et sociale ainsi que la santé mentale».