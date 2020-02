La France se classe parmi les pays du monde où le coût de la vie est le plus cher

Le magazine d’affaires CEOWORLD a établi un classement des pays selon le coût de la vie en 2020, publié lundi 3 février. La France occupe la 14e place sur les 132 États repris dans la liste. La Suisse, la Norvège et l’Islande constituent le podium de ce classement tandis que le Danemark, le Luxembourg, l’Irlande, les Pays-Bas et la Belgique sont les autres pays européens qui figurent dans le top 20.

Chaque pays s’est vu attribuer une note en comparaison avec le coût de la vie dans la ville de New York, dont le score a été fixé à un indice de base 100. Ainsi, un pays dont la note est supérieure à 100 présente un coût de la vie plus cher que dans cette métropole, seul le top 3 du classement est concerné. Les États-Unis ont un indice de 71 (20e), la Russie 39 (82e). Dans le bas du classement figurent la Syrie, l’Inde, l’Afghanistan et le Pakistan.

D’autres indices analysés

Le magazine a également récolté des données sur les loyers, l’alimentation, les sorties et l’énergie. En termes de logement, c’est Hong Kong qui occupe la première place, et c’est en Suisse que faire ses courses coûte le plus cher. Les prix dans les supermarchés en France sont légèrement plus élevés qu’en Australie, qu’aux États-Unis ou qu’en Israël, mais plus bas qu’au Japon ou qu’en Corée du Sud.

C’est en Tunisie et en Algérie que les restaurants sont les plus abordables. Le Maroc, quant à lui, est un des pays les plus chers d’Afrique du Nord, situé à la 104e place, loin devant ses voisins. La Suisse domine toujours le classement concernant le prix de l’énergie, suivie du Qatar et des États-Unis. Les factures d’énergie sont les moins élevées à Cuba, au Venezuela et en Éthiopie.