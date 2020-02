La super Lune des neiges décore le ciel nocturne ce weekend

Dans la nuit du 8 au 9 février, il sera possible d’observer une super Lune ayant reçu le nom poétique de Lune des neiges. Le satellite naturel de la Terre sera plus grande et plus lumineuse dans le ciel.

La super Lune des neiges montera dans le ciel nocturne dans la nuit du 8 au 9 février et pourra être observée par tous les passionnés, selon la Nasa. Ce phénomène se produit quand la Lune se trouve plus près de notre planète au moment de la pleine lune. De ce fait, elle paraît plus grande dans le ciel. Pourtant, la différence de taille n’est pas perceptible à l’œil nu, précise la Nasa.

La Lune sera pleine pendant environ trois jours centrés autour de cette date du 9 janvier, du vendredi soir au lundi matin.

Les termes super Lune et super Lune des neiges

Le terme de super Lune a été introduit par l’astrologue Richard Nolle dans les années 1970 afin de désigner une pleine lune au moment où elle se trouve au plus près de la Terre. La distance entre notre planète et la Lune n’est pas fixe et varie d’environ 356.000 à 403.000 kilomètres.

Quant au terme super Lune des neiges, il a été donné à notre satellite par des tribus amérindiennes aux États-Unis à la deuxième pleine lune de l'hiver, relate la Nasa.