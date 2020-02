Pas de hasard: un éléphant dans un camion se retrouve à côté d’un chargement de canne à sucre – vidéo

Deux éléphants qui se rendaient d’un point A à un point B à bord de camions à Nakhon Sawan, dans le centre de la Thaïlande, ont profité à fond du voisinage d’un poids lourd qui s’était arrêté à côté d’eux à un feu rouge. En effet, celui-ci était chargé de cannes à sucre.

Les deux géants ont apparemment eu la même idée en même temps et n’ont pas hésité à se servir afin de déguster leur friandise préférée, plongeant quasi-simultanément leurs trompes dans l’amas de cannes à sucre. La scène a été filmée le 8 février par un témoin qui se trouvait dans une autre voiture.

En outre, l’un des pachydermes a réussi, quand le feu est passé au vert, à emporter plusieurs tiges en guise de petite collation pour la route.

Le plus grand mammifère sur Terre

Les éléphants sont les plus gros animaux terrestres actuels. Avec un poids pouvant aller jusqu’à six tonnes, l’éléphant d’Afrique est le plus imposant, tandis que son cousin d’Asie, plus petit, peut peser jusqu’à cinq tonnes.

Les populations d’éléphants ont chuté dramatiquement aux cours des deux siècles précédents, notamment en raison de l’ivoire de leurs défenses, objet de convoitise des braconniers, rappelle WWF. Sur le continent africain, l’espèce compte aujourd’hui environ 415.000 individus, alors qu’ils étaient encore entre 3 et 5 millions au début du XXe siècle. L’éléphant d’Asie est inscrit sur la liste rouge des espèces en danger d’extinction de l’UICN, ses effectifs ayant diminué d’au moins 50% au cours des trois dernières générations. Aujourd’hui, il en resterait moins de 50.000 à l’état sauvage.