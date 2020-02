Ces différences entre les voyages des hommes et des femmes

Le service russe de voyages Biletix a mené une étude sur la façon dont les billets d'avion ont été réservés et achetés par les hommes et les femmes en 2019. Il a également étudié qui se rendait le plus souvent à l'étranger et commence à se préparer pour un voyage plus tôt.

Selon les experts de l’entreprise, 54% des billets d'avion ont été achetés par des hommes en 2019. Ensuite, selon le sondage, les hommes voyagent par avion plus à l’intérieur de la Russie que les femmes. Notamment, 67% des hommes voyagent en Russie contre 63% des femmes.

En ce qui concerne les voyages à l'étranger, 33% des hommes volent en dehors de la Russie contre 37% des femmes.

La tranche d’âge qui voyage le plus est les 30-35 ans, qui représente 17% des réservations.

Enfin, il s'avère que les femmes sont plus attentives à la planification du voyage, avec en moyenne une semaine d'avance sur les hommes: 23 jours avant le départ contre 16.

La durée du voyage varie également. Les femmes voyagent en moyenne pendant neuf jours contre huit jours pour les hommes.