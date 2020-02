«Restez propre»: Trump «sait» et explique comment échapper au coronavirus

Comment ne pas devenir victime du coronavirus? Donald Trump semble avoir la réponse et l’a indiquée à des journalistes réunis à la Maison-Blanche pour une conférence de presse sur l'épidémie mondiale le 26 février.

«Je le fais beaucoup, de toute façon, comme vous l'avez probablement entendu: lavez-vous les mains. Restez propre. Vous ne devez pas nécessairement saisir chaque barre publique, sauf si vous le devez», a dit le Président.

«J'ai une fièvre terrible et une grippe terrible»

M.Trump a également raconté avoir récemment rencontré une personne qu’il n’avait pas vue depuis longtemps.

«J'ai dit: "Comment vas-tu?" Il a dit: "Très bien, très bien." Il me prend dans ses bras. J'ai dit: "Vas-tu bien?" Il a dit: "Non. J'ai une fièvre terrible et une grippe terrible." Il me serre dans ses bras et m'embrasse. J'ai dit: "Excuse-moi." Et j'ai commencé à me laver les mains. Vous devez le faire», a résumé le locataire de la Maison-Blanche.

Il a également insisté sur le fait qu'une large propagation du nouveau coronavirus aux États-Unis n'était pas inévitable.

Plus de 40 pays touchés

Jusqu'à présent, 15 cas ont été détectés sur le sol américain. Mais le coronavirus se propage rapidement à travers l’Europe où Autriche, Suisse, Norvège, Roumaine, Croatie, Macédoine du Nord ou encore Grèce sont désormais touchées. La France a annoncé le 26 février le premier décès d’un Français qui n'avait pourtant pas voyagé dans une zone à risque.

Le Covid-19 concerne désormais une quarantaine de nations. Mais l'épidémie semble avoir atteint un pic en Chine où le nombre de décès quotidiens continue de diminuer: les autorités ont annoncé le 27 février 29 nouveaux décès en 24 heures, le nombre le plus bas depuis près d'un mois, indique l’AFP.