Un petit chien qui devait être offert à une enfant n’a pas survécu à son voyage en avion

Un Californien a acheté un chiot Yorkshire terrier de 12 semaines pour l’offrir à sa fille de cinq ans. L’animal provenant de chez un éleveur de l'Ohio, il devait effectuer deux vols en avion pour arriver chez ses nouveaux propriétaires.

Le père de famille a raconté à TMZ qu’ils étaient venus tous ensemble chercher Sebastian - nom qu’ils avaient déjà donné au chien. Il a alors laissé les siens à l’aéroport et s’est rendu sur l’aire de la compagnie Delta Cargo. Mais quand il a ouvert la cage, il a constaté que l’animal ne bougeait pas et ne respirait pas non plus.

«Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de Sebastian et procédons à un examen approfondi de la situation pour comprendre ce qu’il s'est passé», a indiqué Delta Cargo, citée par TMZ.

Le père de famille a aussitôt prévenu la compagnie aérienne et sa femme que le chien était mort , mais a annoncé à ses enfants que Sebastian était simplement malade pour ne pas leur causer de chagrin. Les responsables de Delta ont immédiatement fait transporter le chien chez un vétérinaire, mais celui-ci n’a pas réussi à le réanimer. Sebastian a été déclaré mort.

Toujours selon TMZ, la compagnie aérienne a par ailleurs déclaré comprendre que «les animaux domestiques étaient des membres de la famille» et se concentrer «sur le bien-être de tous les animaux transportés».

Cas similaires

En juillet 2019, un bouledogue français âgé de neuf mois était mort lors d’un trajet reliant Amsterdam à Boston à bord d’un avion de KLM. Le chien avait été laissé sans eau, avait fait savoir la famille de son maître, un petit garçon de 6 ans.

Un autre compagnon à quatre pattes était décédé lors d’un vol transatlantique, effectué toujours par Air France-KLM, en mars. Un employé d'Air France avait alors affirmé, cité par TMZ, que l'animal était mort en raison d'un manque d'oxygène lors du vol qui avait duré presque 11 heures.