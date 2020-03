Le smartphone le plus contrefait dévoilé

Le site GizmoChina a dévoilé son classement des smartphones les plus contrefaits en Chine. En tête de liste se trouvent des modèles de Samsung et d’Apple.

Les smartphones Apple et Samsung font le plus souvent l’objet de contrefaçon en Chine, révèle le site spécialisé GizmoChina. Ce dernier a publié son top 10 se référant au classement de Master Lu Benchmark, un logiciel chinois couramment utilisé pour comparer les smartphones et autres appareils. En 2019, l’iPhone 8 a ainsi détrôné le Samsung Galaxy W2018, qui se classe deuxième et qui occupait la première place en 2018. La troisième place dans la liste des smartphones dominant le marché noir revient au Samsung Galaxy W2019.

Samsung vs Apple

Les téléphones Samsung représentent 28,7% des smartphones contrefaits tandis que les modèles Apple arrivaient en deuxième place avec 15,88%.

Master Lu Benchmark a également fait part de quelques caractéristiques des faux appareils. Les smartphones contrefaits apparaissent le plus souvent dans les villes chinoises de Pékin, Shenzhen et Canton. En plus, dans la grande majorité des cas, les smartphones clonés ont un processeur MediaTek MT6589 et un écran de résolution 720 pixels, selon Master Lu Benchmark.