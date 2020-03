Il s’improvise DJ de boîte de nuit depuis son balcon pour toute sa rue en Italie - vidéo

Pour encourager ses voisins bloqués chez eux depuis le décret limitant certaines libertés, un Italien a organisé un concert digne d’une boîte de nuit de manière tout à fait atypique, comme l’illustre cette séquence diffusée sur Twitter.

Les italiens ils ont bac+11 confinement, quelle masterclass

pic.twitter.com/7IXxTbX2I5 — plop (@U2bava) March 15, 2020

​Sur la vidéo, il installe sur son balcon de l’équipement professionnel pour jouer de la musique. Ses voisins sortent donc sur leurs balcons dans l’immeuble qui se trouve juste en face et se mettent à chanter et à danser. Une atmosphère festive règne sur cette rue malgré la crise provoquée par le Covid-19.

Ce spectacle fait maison suit un récent flashmob à travers le pays consistant à jouer de la musique par la fenêtre.

L’Italie, pays le plus touché en Europe

L'Italie reste le pays européen le plus touché, enregistrant dimanche 15 mars 368 nouveaux décès en 24 heures, la plus forte augmentation connue jusqu’à présent, ce qui porte le nombre de morts à 1.809.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a appelé à «une coordination européenne» dans les domaines de la santé et de l'économie pour affronter le coronavirus, avertissant que son pays n'avait pas «encore atteint le pic» de contagions.

Au total, plus de 168.250 cas d'infection ont été dénombrés dans 142 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins restrictifs.