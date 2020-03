Elle retrouve son chien perdu il y a trois ans mais ces retrouvailles lui brisent le cœur – photos

Une jeune fille a raconté sur Twitter comment elle avait retrouvé son chien qui s'était enfui trois ans plus tôt. Et c'est un vrai miracle, sauf que maintenant elle en est heureuse et triste à la fois car, malgré le fait que l’animal est en bonne santé, elle ne peut plus le ramener chez elle.

Une jeune fille a perdu son chien et ne l’a retrouvé que et trois ans plus tard. Seulement ces retrouvailles lui ont brisé le cœur, ce qu’elle a partagé avec ses abonnés sur Twitter dimanche 22 mars.

Cela rassemble à un miracle, sauf que la jeune Alice a décidé de ne pas ramener son ancien compagnon à la maison car il semble heureux avec son nouveau maître et ne se rappelle pas d’elle.

Les retrouvailles

Selon la jeune fille, elle et ses parents roulaient en voiture dans le quartier où le chien s'est perdu en 2017 et l'ont soudain vu devant eux. Ils se sont immédiatement approchés de l'homme qui accompagnait l’animal pour lui demander où il l'avait trouvé et depuis combien de temps il vivait chez lui. Il s’est avéré que cela datait de trois ans en arrière. Il a expliqué qu’il avait posé des affiches mais que personne n’y avait répondu.

Cette histoire ressemble à un film à la fin heureuse, sauf que le chien n’a pas reconnu sa première propriétaire et que cela a brisé le cœur de celle-ci. Elle a posté sur son compte Twitter des photos d’elle en larmes, en racontant son aventure.

Pourtant, Wake, rebaptisé Mayor, s’est souvenu d’une chose: quand il était petit, il adorait les morceaux de sucre et chaque fois que la mère de famille prononçait ce mot, il fourrait sa truffe dans sa poche pour vérifier s’il y en avait un. Ce que la famille a essayé de refaire. Cette fois, le chien s’est comporté exactement de la même manière qu’il le faisait durant son jeune temps.

Plus de souffrances pour le chien

Malgré les commentaires des internautes, y compris de sa sœur, qui lui conseillaient de reprendre le chien, lui assurant qu’il allait se souvenir de tout, la première maîtresse de Wake n’a pas voulu que son ami à quatre pattes souffre encore d’une séparation. Selon la jeune fille, elle et ses proches ont donc décidé de ne pas reprendre le chien à son nouveau maître.