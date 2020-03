«Covid-19 service»: cet hôtel suisse a une offre spéciale pour ceux qui cherchent l’isolement

En Suisse, où plus de 160 personnes sont mortes du Covid-19 et 11.140 sont touchées par la maladie, des hôteliers s’adaptent à une nouvelle réalité. Ainsi, un hôtel près de Zurich propose à ses clients un dépistage moyennant 470 euros. De plus, il assure offrir des conditions spéciales pour ceux qui veulent s’isoler.