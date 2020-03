Un Italien de 101 ans survit au coronavirus

Après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, un Italien centenaire s’est rétabli et est sorti de l’hôpital, rapporte l'agence de presse italienne ANSA.

Gloria Lisi, maire adjointe de la ville italienne de Rimini, d'où est originaire le patient infecté par le coronavirus et âgé de 101 ans, a partagé sa joie à l’occasion de la guérison de l’homme, citée par l'agence de presse italienne ANSA.

«Monsieur P. de Rimini est né en 1919, en pleine autre pandémie mondiale tragique...Il a tout vu: les guerres, la faim, la douleur, le progrès, la crise et les résurrections», a-t-elle dit. Et de souligner qu’en 2020, «le destin lui a lancé un nouveau défi, invisible et terrible à la fois». Défi auquel le centenaire a su faire face.

Un porteur d’espoir

Selon elle, la guérison de cet homme est un vrai gage d’espoir pour un pays où plus de 8.000 personnes ont déjà perdu la vie des suites du Covid-19

L'histoire du rétablissement de ce vieil homme est vouée, précise-t-elle, à devenir une légende car «c'est dans les temps les plus sombres» que certains récits deviennent de véritables symboles.