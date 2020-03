Le confinement dans ce pays risque de provoquer une pénurie mondiale de préservatifs

Le directeur de l’un des plus grands fabricants de préservatifs du monde a mis en garde contre une pénurie mondiale de ce moyen de contraception. La fermeture des usines suite au confinement total dans plusieurs pays, et notamment en Malaisie, en est la première raison, explique-t-il à Reuters.

L'un des plus grands fabricants mondiaux de préservatifs, Karex, a alerté sur une possible rupture de l’approvisionnement en préservatifs sur fond d'épidémie de coronavirus, rapporte Reuters.

Pour cause, explique le PDG de Karex, Goh Miah Kiat, l’instauration d’un confinement en Malaisie jusqu'au moins au 14 avril, le pays comptant plus de 2.000 contaminés et 26 morts, ce qui fait de lui le plus touché d’Asie du Sud-Est par le Covid-19. S’ajoute à cela le fait que dans d’autres pays-producteurs de préservatifs, notamment la Chine, l’Inde ou la Thaïlande, la situation sanitaire est aussi inquiétante.

Malgré le fait que ce vendredi 27 mars Karex ait reçu l'autorisation de redémarrer sa production à 50% en tant qu'industrie essentielle et donc exempte de confinement, la pénurie risque de durer, indique l'homme d'affaires.

«Il faudra du temps pour relancer les usines et nous aurons du mal à répondre à la demande avec la moitié de la capacité», explique-t-il.

«Ça va faire peur»

«Nous allons voir une pénurie de préservatifs partout, ce qui va faire peur», alerte-t-il. «Ma préoccupation est que pour beaucoup de programmes humanitaires au fin fond de l'Afrique la pénurie ne dure pas seulement deux semaines ou un mois. Cette pénurie peut perdurer des mois.»

Demande à la hausse

Ainsi, pour Goh Miah Kiat, il y a de quoi avoir peur, les préservatifs étant notamment un outil essentiel pour les programmes humanitaires en Afrique

«La bonne chose est que la demande de préservatifs est encore très forte hausse parce que, que cela plaise ou non, il est toujours essentiel d’en avoir», estime-t-il avant d’expliquer que dans un contexte d'incertitude, liée à l'épidémie de Covid-19, de nombreuses familles prennent la décision d’attendre le bon moment pour avoir un enfant et, donc, optent pour la contraception.