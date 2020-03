Ce pays est qualifié de «plus préparé» pour faire face au coronavirus, et voici pourquoi

Le Nigeria, en tant que pays qui a déjà fait face à une situation épidémique d’envergure et a pris des mesures «rapides et rigoureuses» contre Ebola à l’époque, est le plus préparé à faire face au coronavirus, selon un journaliste du média égyptien NoonPost.

Le journaliste et auteur d’un article pour l’agence égyptienne NoonPost Ahmed Fawzi Salem a estimé que le Nigeria était le pays le plus préparé à affronter la pandémie de coronavirus.

Il indique que ce pays africain a déjà connu un succès dans la lutte contre les infections épidémiques. En 2014, un homme infecté en provenance du Liberia, où l'épidémie d'Ebola avait éclaté, est arrivé au Nigeria. En quelques semaines, il a infecté près de 20 personnes dans deux villes, dont huit sont décédées.

Des mesures «rapides et rigoureuses»

Les autorités ont alors pris la situation au sérieux et l'ont gérée grâce à des mesures rapides et rigoureuses. Elles ont pu suivre la chaîne de contacts des personnes infectées, qui a atteint 900 individus. Les porteurs potentiels de la maladie ont été divisés et attribués à 18 groupes de professionnels de la santé et de volontaires qui ont suivi leurs déplacements et désinfecté tous les endroits avec lesquels ils ont interagi.

Le gouvernement nigérian a pu accumuler suffisamment de matériels, de personnels et de médicaments pour stopper l'épidémie au début, estime le journaliste. Il a souligné que cette expérience avait permis au pays de répondre avec succès à la pandémie de coronavirus.

Le dépistage du virus Ebola et du coronavirus varient. Alors, neuf médecins ont été les premiers à être infectés au Nigeria, à la suite de quoi le ministère de la Santé a immédiatement pris des mesures et déclaré l'état d'urgence.

Selon l’auteur de l’article, le ministère a joué un rôle central dans la lutte contre la crise en lançant une campagne d'information de grande envergure, impliquant un grand nombre de médias, notamment la télévision, la radio et Internet. Les autorités ont activement utilisé les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter pour mobiliser et informer les Nigérians des risques.

En outre, elles ont engagé des hommes d'affaires et d'autres personnes influentes pour aider la société à faire face à cette situation.

La pandémie de Covid-19

Selon le dernier bilan, le nombre de cas de coronavirus au Nigeria est de 65 avec un décès enregistré.

À ce jour, d’après les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 500.000 personnes sont affectées par le coronavirus et plus de 25.000 sont mortes.