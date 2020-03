«Ne le dis pas à maman et papa»: un infirmier laisse un message déchirant avant de mourir du Covid-19

Un infirmier d’un hôpital de New York, atteint du Covid-19, a envoyé un message d'adieu à sa sœur. Ses collègues pointent du doigt l’hôpital qui a échoué à assurer des conditions de travail décentes, rapporte le New York Post.

Après avoir été testé positif au coronavirus il y a environ deux semaines, l’infirmier new-yorkais Kious Kelly est mort des suites de la maladie mardi 24 mars, relate le New York Post. L'homme de 48 ans travaillait dans l'hôpital Mount Sinai West, particulièrement chargé ces derniers temps à cause de l'épidémie de Covid-19.

Peu avant sa mort, il a envoyé un message d'adieu à sa sœur, lui demandant de ne rien dire à leurs parents.

«Je suis ok. Ne le dis pas à maman et papa. Ils vont s’inquiéter». C’était le dernier message de son frère que Marya Sherron, la sœur du soignant a reçu, relate le New York Times. Dévastée par sa perte, elle a critiqué les mesures de l'hôpital où travaillait son frère tout en soulignant qu’il était en pleine santé.