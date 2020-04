La plus grosse Super lune de 2020 sera à admirer cette nuit-là

Une Super lune rose, la plus grosse de l’année, illuminera la nuit du 7 au 8 avril à environ 356.000 km de la Terre. Grâce à cette distance raccourcie par rapport à la normale, les Terriens pourront admirer la Lune agrandie et colorée, du rose au jaune pâle.

Une pleine lune de couleur rose éclairera le ciel dans la nuit du 7 au 8 avril 2020 pour devenir la plus grosse et la plus brillante Super lune de cette année. Il s’agira de la troisième en 2020, après celles observées le 9 février et le 9 mars.

La super lune au dessus de la Sainte Victoire en Provence, France pic.twitter.com/2MuzleJU4q — 🌪dad🌪 (@Dadafachou) April 4, 2020

Ce phénomène a lieu lorsque la Lune se trouve à proximité immédiate de la Terre, coïncidant avec le périgée, c’est-à-dire la distance la plus courte entre notre planète et son satellite. Le terme «Super lune» est utilisé lorsque la distance entre les deux est inférieure à 358.000 kilomètres, précise Le Soir. Ce mardi 7 avril, la Lune sera «seulement» à 357.000 kilomètres de la Terre. Elle nous paraîtra donc 7% plus grande et 30% plus brillante que lors d’une pleine lune classique.

​Une couleur qui varie

Au cours des 20 dernières années, il y a eu 79 Super lunes, soit en moyenne une tous les trois mois. Elle est appelée «lune rose» non pas pour sa couleur, mais en référence à celle des fleurs printanières des cerisiers. En réalité, la Super lune du 7 au 8 avril montrera également de délicates teintes orangées, puis jaunes pâles, pendant quelques minutes, explique Forbes.

La couleur de la Super lune diffère selon le lieu où se trouve l’observateur et les conditions météorologiques.