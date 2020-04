Un hippopotame entraîne sous l’eau un crocodile et une antilope – vidéo

Des visiteurs du parc national Kruger, en Afrique du Sud, ont été témoins d'un affrontement entre un hippopotame et un crocodile chassant une antilope.

Dans une séquence publiée sur la chaîne YouTube Kruger Sightings, qui collecte les vidéos de la vie sauvage, on voit une antilope sur une petite île au milieu d'un réservoir. Elle a dû gagner celle-ci pour échapper à une meute de chiens sauvages. Bien que plusieurs heures se soient écoulées après l'attaque des prédateurs, elle boite toujours.

Depuis lors, l'antilope n'a pas osé retourner sur le rivage à cause des crocodiles et des hippopotames à proximité. Ruse élaborée ou simple instinct de survie, elle a reculé vers l’autre extrémité de l’ilôt lorsque l'un des sauriens a commencé à se hisser sur le rivage. Puis, elle s’élance brusquement, passe devant le reptile, bondit dans l'eau et se met à nager pour rejoindre la rive.

Mais le prédateur, sans perdre de temps, se précipite derrière elle et la rattrape facilement. À ce moment-là, un hippopotame fait surface et se jette de toute sa masse sur le crocodile mordant déjà sa proie, les plongeant tous les deux sous l'eau.

Après quelques secondes, l'hippopotame réapparaît près de l'île, mais sans crocodile, ni antilope. Leur sort reste inconnu. L'auteur de la vidéo qui commente en voix-off conseille de prêter attention aux bulles remontant à la surface. Selon lui, c'est un indice que les crocodiles ont dévoré leur proie.