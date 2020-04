Une psychologue explique comment garder le moral pendant la pandémie

De nombreux pays sont confinés pour endiguer la propagation du coronavirus qui a déjà tué plus de 108.000 personnes dans le monde. La professeure en psychologie à l'Université de Yale et auteur du populaire cours en ligne «La Science du Bien-être» (The Science of Well-Being), Laurie Santos, a donné à Sputnik des moyens pour préserver son bonheur pendant la pandémie.

Mme Santos a ainsi conseillé de maintenir une activité sociale grâce à Internet, de respecter des horaires stricts, en particulier concernant les exercices et le sommeil. De plus, elle a proposé de faire de la méditation, laquelle permet de soulager les tensions.

Sur la plateforme Coursera, son cours gagne en popularité. Selon elle, le nombre de ses auditeurs a triplé en mars dans le contexte de la situation actuelle.

Mme Santos estime que son travail fournit des stratégies particulièrement nécessaires aujourd'hui, étayées par des exemples concrets, que les gens peuvent utiliser pour maintenir un état d'esprit positif et devenir plus heureux même pendant la crise.