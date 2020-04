Cette combinaison de chiffres à la loterie la rend riche en pleine crise du coronavirus

Privée d’emploi à cause de l’épidémie de coronavirus, cette Britannique a décidé de jouer au loto. Après avoir inscrit les chiffres qui avait déjà fait gagner son oncle défunt, elle a touché le jackpot et pourra désormais recevoir presque 11.500 euros chaque mois pendant toute l’année.

Une Britannique de 17 ans, sauveteur en formation à Brighton, a perdu son emploi en raison de l'épidémie. Pourtant, cette période de crise a été marquée par un événement remotivant: elle a décroché le jackpot à la loterie.

Une combinaison chanceuse

Comme le relate Metro, elle ne pouvait pas le croire et pensait d’abord qu’elle était en train de rêver car son père l’avait réveillé en pleine nuit pour lui annoncer la nouvelle. Le lendemain matin, il a confirmé que sa fille avait vraiment gagné le prix principal et pourrait recevoir presque 11.500 euros chaque mois pendant un an.

Comme elle le confie, elle avait inscrit sur le billet les numéros qui avaient déjà fait gagner son oncle défunt: 4, 7, 11, 24, 29.

«Pendant le régime d'isolement je ne vise pas à dépenser cet argent, mais je prévois à l'avenir d’aller en vacances avec ma famille et d'acheter un cheval», révèle la jeune fille.