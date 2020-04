Bloquée dans sa boulangerie à cause du confinement, elle y accouche

Alors que la France s'apprête à entrer dans sa cinquième semaine de confinement, Léa Desjardins, une jeune boulangère de Muel, en Ille-et-Vilaine, a donné naissance à une fille dans son commerce où elle passait son confinement, rapporte Ouest-France.

Comme le bébé a décidé de venir au monde plus tôt que prévu, la femme et son mari n'ont pas eu le temps d’aller à l'hôpital de Ploërmel, situé à 30 kilomètres de là, selon le quotidien régional. Après l’accouchement, la maman et sa fille, toutes les deux en bonne santé, ont été prises en charge par les secours et ont été conduites à l’hôpital.

Le défi des bébés nés en pleine pandémie

À ce jour, il existe des avis contradictoires quant à la dangerosité du nouveau coronavirus pour les nouveau-nés. Ainsi, lors d’une conférence de presse, Maria Van Kerkhove , directrice de l’unité des maladies émergentes de l'OMS, n’a pas exclu que le développement des maladies dues au coronavirus puisse représenter un danger pour les enfants. Le cas d' un bébé de six semaines mort du coronavirus le 1er avril aux États-Unis confirme ces inquiétudes.

Dans le même temps, une récente étude du Centre médical pour enfants de Shanghai sur le Covid-19 a constaté que seuls 6% des nouveau-nés infectés par le Covid-19 au cours de la grossesse de leur mère avaient développé des formes sévères de la maladie. Un autre bébé, cette fois-ci en Grèce, est né en pleine santé malgré le fait que sa mère avait été contaminée par le virus.