Elle sort son reptile en guise d'animal de compagnie et écope de 200 euros d'amende

L’Italie est l’un des pays où l'amende administrative, quand on sort de chez soi sans raison valable, est l’une des plus élevées: elle peut aller jusqu’à 400 euros. Mais une femme s’est aventurée dans la rue lundi 13 avril dans le quartier de Centocelle à Rome pour promener son animal de compagnie… une tortue, a relaté le Corriere della Sera. Le reptile marchait tranquillement à côté d'elle sur le trottoir lorsque sa propriétaire a été abordée par une patrouille chargée de contrôler le respect des règles du confinement dans le cadre de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Plus de 20.000 morts depuis le début de l’épidémie

Les explications fournies par l’Italienne comme motif pour quitter son domicile n'ont pas été jugées suffisantes. La tortue n'est pas un chien qu’on a le droit de promener et la femme s’est vu infliger une amende de 206 euros, a indiqué le quotidien. Elle a également été sommée de rentrer le plus vite possible.

En Italie, l'amende administrative pour infraction aux règles du confinement est l’une des plus élevées. Le montant, initialement de 206 euros, peut passer à 400 euros depuis le 26 mars, contre, par exemple, 135 euros en France et 100 euros en Espagne, avait récemment révélé Le Parisien.

Le nombre de morts à cause du Covid-19 en Italie est reparti à la hausse avec 566 décès en 24 heures, soit 135 de plus que la veille, a fait savoir ce 13 avril Angelo Borrelli, le chef de la protection civile italienne. Le total des morts dans le pays depuis le début de l’épidémie a atteint 20.465.

En outre, plus de 1.300 contaminations au coronavirus ont été enregistrées en une journée, a-t-il indiqué.