Des écureuils nouveau-nés sauvés dans l’incendie près de la centrale de Tchernobyl - photo

Les incendies qui ont ravagé 10 jours durant la zone d’exclusion de la centrale nucléaire de Tchernobyl et qui viennent d’être maîtrisés ont mis en danger les animaux du secteur, avant tout leurs petits.

La réserve de biosphère radio-écologique de Tchernobyl a publié sur sa page Facebook une photo de ses habitants parmi les plus vulnérables: des écureuils nouveau-nés.

«Ces petits rongeurs au pelage soyeux qui ont été repérés par la police nationale à huit heures du matin ont été transmis au personnel de la réserve. Ceux-ci ont à leur tour contacté des spécialistes de Kiev qui s'occuperont des animaux sauvés […] Que ces petits soleils roux vivent», a indiqué la réserve sur son site.

En effet, si les animaux adultes ont encore des chances de s’échapper des flammes, leur progéniture reste souvent sans aucune défense. Ce sont les humains qui leur viennent en aide.

L’incendie

Ainsi, les incendies qui ont ravagé l’Australie entre septembre 2019 et février 2020 ont entraîné un désastre écologique, provoquant la mort de plus d'un milliard d'animaux.

Le départ de feu a été déclenché le 4 avril par un homme de 27 ans vivant près de la zone de Tchernobyl. Selon la police, il a dit avoir mis le feu à l'herbe «pour s'amuser» et risque maintenant jusqu'à cinq ans de prison pour «destruction de la végétation».

Au total, plus de 400 secouristes et pompiers, trois avions et trois hélicoptères ont été mobilisés pour combattre le sinistre. Rien que dans la journée de lundi, 227 sorties ont permis de déverser près de 540 tonnes d'eau sur les flammes.

Le 14 avril, le service ukrainien d'urgence de l'État a déclaré que l’incendie dans la zone d’exclusion de Tchernobyl avait été maîtrisé mais qu’il restait toujours des feux couvants.