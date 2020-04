Il cache une caméra pour surveiller son chat, ce qu'il y voit le dissuade de le laisser seul - vidéo

Un utilisateur du site Reddit a filmé en caméra cachée son chat en son absence. Une fois rentré, il a regardé la vidéo et avoué qu’il ne pourrait plus jamais partir pour très longtemps.

En effet, la petite boule de poils semble se faire du mauvais sang et appeler les humains en miaulant très fort. Ne trouvant rien pour s’occuper, le petit félin entame un va-et-vient devant la caméra. Il apporte même la ficelle qui est apparemment son jouet préféré quand le maître est à la maison, mais ne sait qu’en faire. À un moment donné, le chat se couche devant la porte, qui est sans doute celle de son propriétaire, dans l’attente de celui-ci.

Certains ne se font pas de mouron

Les internautes ont été très nombreux à réagir, les uns pour implorer le maître du petit félin de lui donner plus de câlins et de le laisser seul le moins possible. D’autres pour dire qu’ils avaient vécu la même expérience. Des vidéos d’animaux de compagnie laissés seuls ne sont pas rares sur les réseaux sociaux.

Ainsi, un internaute avait fait part des occupations toutes simples de son akita sans lui.

Tandis que d’autres animaux font preuve d’une certaine débrouillardise pour arriver à leurs fins.