Un octogénaire utilise un camion nacelle pour voir sa femme confinée en maison de retraite - vidéo

Un couple de deux octogénaires, séparés par le confinement à cause de la pandémie, a trouvé un moyen d’organiser un rendez-vous rien qu’ensemble. Des proches ont mobilisé un camion équipé d’une nacelle pour monter l’homme de 88 ans jusqu’à la fenêtre de sa femme qui se trouvait au deuxième étage.

Dans le cadre des mesures de confinement , un Américain de 88 ans s’est retrouvé dans l’impossibilité de rendre visite à sa femme de 85 ans à la maison de retraite Maristhill, près de Boston. Pour aider l’octogénaire, sa famille a décidé de le faire monter dans une nacelle vers la fenêtre de sa femme, rapporte le journal Boston Globe.

Selon le média, la famille a réussi à trouver l’engin adéquat grâce à l’aide d’amis sur Facebook. Le directeur de la maison de retraite a donné son aval après un temps de réflexion.

Un rendez-vous attendu

Deux jours plus tard, monté jusqu’au deuxième étage, où se trouvait sa femme, l’homme a enfin pu voir son épouse à l’embrasure de sa fenêtre. Il était équipé d’un masque et de gants pour éviter la contamination et respectait la distance sociale. Les époux ont alors discuté plusieurs minutes.

«C'était la première fois qu'il la voyait depuis des semaines», a indiqué au Boston Globe le fils des octogénaires.

Les proches de ce couple ont filmé cette scène avant de la publier sur Facebook.