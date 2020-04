Il pénètre dans un restaurant fermé et arrose son «confinement» de 70 bouteilles de liqueur

Un homme a pénétré dans un restaurant fermé lors du confinement dans le Connecticut pour profiter des provisions et des boissons alcoolisées stockées pendant quatre jours. Accusé de cambriolage, il a bu ou volé près de 70 bouteilles de liqueur, indique le New Haven Independent.

En plein confinement à New Haven, dans le Connecticut, un homme s’est introduit dans un restaurant fermé et y est resté pendant quatre jours en consommant des denrées alimentaires et des boissons, relate le New Haven Independent citant un communiqué diffusé par le porte-parole de la police locale, Anthony Duff.

Repas en service continu

Endormi avec une bouteille de rhum, le malfaiteur de 42 ans a été retrouvé par la police le 14 avril. La vidéo prise par une caméra de surveillance a montré que l’homme avait pénétré dans le restaurant par une fenêtre latérale quatre jours plus tôt.

Des policiers ont appris qu’il s’était abondamment servi en nourriture, en bière et en liqueur dans ce restaurant cubain s’appelant Soul De Cuba Café, et ce tout au long de ces quatre jours.

Le montant total des biens consommés s’élève à plusieurs milliers de dollars. La perte inclut environ 70 bouteilles de liqueur consommés ou volés, selon les estimations de la direction de l’établissement.

Le mis en cause a été accusé de vol par effraction. Il a été placé en détention au commissariat local sous caution de 12.500 dollars avant d'être transféré le lendemain matin à une audience au palais de justice.