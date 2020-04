Ces aliments peuvent aider à assurer un apport suffisant en vitamine D lors du confinement

La vitamine D joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l’organisme et du système immunitaire, nécessaire face au coronavirus. Ainsi, pour s’assurer un apport suffisant, l’Anses recommande de manger, surtout pour les personnes âgées et à peau mate voire foncée, du poisson, du fromage et du jaune d’œuf.