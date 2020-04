Les écoliers russes pourront participer à un projet scientifique en ligne sur la science des matériaux

«L'Inginirium de l'université Bauman» lance un webinaire et un cursus en ligne sur la science des matériaux numérique pour les écoliers russes et les étudiants des écoles russes à l'étranger sur la plateforme Inginirium, indique le communiqué.

Les élèves pourront se familiariser avec la science des matériaux numériques, qui étudie le lien entre la composition, la structure et les propriétés des matériaux, ainsi que leurs changements lorsqu'ils sont soumis à différents effets extérieurs, et les composites - les matériaux à plusieurs composants particulièrement solides.

Les spécialistes expliqueront comment sont élaborés les nouveaux matériaux qui n'existaient pas dans la nature, et comment les scientifiques créent la structure, la composition et les propriétés des nouveaux matériaux.

«Vous avez aujourd'hui une excellente possibilité de vous familiariser avec les exploits des technologies numériques: c'est seulement dans notre cursus que vous pourrez apprendre comment les ingénieurs du monde entier forcent les matériaux à obéir à leur volonté», a déclaré Andreï Novikov, organisateur du webinaire et du cours en ligne, directeur du département de méthodologie et de programmes éducatifs Inginirium de l'université Bauman.

Le programme en ligne est accessible aux écoliers de plus de 12 ans qui s'intéressent aux sciences techniques et à l'ingénierie. Pour cela, il est nécessaire de s'enregistrer sur le site: 21 avril, webinaire « La science des matériaux numérique: comment créer un matériau inexistant »; 24 avril, cours en ligne « La science des matériaux numériques: création d'un objet à partir d'un matériau composite par infusion sous vide ».

Le représentant a noté qu'en automne 2020, sur la plateforme des Centres russes de la science et de la culture à Bruxelles (Belgique) et à Sofia (Bulgarie), se tiendra l'exposition internationale «Les nouvelles technologies numériques à l'école» dans le cadre du Programme national «L'économie numérique de la Fédération de Russie».

Le webinaire et le cours en ligne sont organisés dans le cadre du projet commun de l'université Bauman (Inginirium de l'université Bauman) et de l'Agence fédérale pour la CEI (Rossotroudnitchestvo), et se déroulent dans le cadre de l'exposition destinée aux compatriotes en Belgique, en Bulgarie et dans d'autres pays de l'UE et de la CEI.