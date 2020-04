À quoi pourraient ressembler les sièges d'avion post-coronavirus – images

L’épidémie du Covid-19 passée, notre mode de vie ne sera probablement plus jamais le même, notamment dans le domaine de la sécurité des voyageurs. La société italienne Avio Interiors se penche d’ores et déjà sur le besoin de distanciation dans l’avion.

Ainsi, le fabricant italien de sièges d'avion a publié deux nouveaux concepts de parois de protection entre les passagers.

«Une installation et un démontage faciles»

Le premier prévoit une cloison, baptisée Glassafe, pouvant être installée entre les sièges sans pratiquement rien changer à l’aménagement de l’espace, d’où son intérêt d’un point de vue économique.

«Glassafe est en matériau transparent pour rendre l'ensemble de la cabine harmonieux et esthétiquement léger, mais répond parfaitement à l'objectif de créer un volume isolé autour de chaque voyageur afin de minimiser les contacts ou interactions par air de passager à passager», indique la société italienne.

Glassafe est disponible avec différentes finitions, «des systèmes de fixation qui peuvent être adaptés à n'importe quel fauteuil et qui permettent une installation et un démontage faciles», ajoute Avio Interiors.

«Assurer une isolation maximale»

Le second concept, Janus, comme le dieu romain à deux visages opposés, car il prévoit de pouvoir tourner le siège du milieu pour orienter l’occupant vers l’arrière de la cabine «pour assurer une isolation maximale entre les passagers assis côte à côte», souligne Avio Interiors.

La société précise qu’il devient ainsi possible de séparer les trois passagers avec une paroi de plexiglas pour les isoler les uns des autres. Chaque voyageur a son espace privé, isolé des autres, même des personnes qui traversent le couloir. Le siège Janus est réalisé en matériaux faciles à nettoyer et hygiéniques.

De plus, il est disponible avec «une paroi opaque ou avec différents degrés de transparence», précise la société.

Toutefois, il évident au vu du projet qu’un réaménagement selon ce deuxième concept demandera plus de travail et donc plus d’argent.