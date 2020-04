Elle meurt après s’être vu refuser à quatre reprises un test de dépistage du Covid-19

Deborah Gatewood travaillait dans un hôpital de Farmington Hills, dans l’État du Michigan, où elle a réalisé pendant 31 ans des prises de sang. Elle est décédée dans l’attente d’un test de dépistage du nouveau coronavirus. En mars dernier, constatant qu’elle avait de la fièvre et toussait, cette femme de 63 ans s’est adressée aux médecins, a raconté sa fille, Kaila Corrothers, à la chaîne Fox2.

«Ils [les médecins, ndlr] ont estimé qu’elle avait très probablement le Covid-19, mais ils ne l'ont pas testée», a-t-elle relevé.

Kaila a affirmé que sa mère était revenue trois fois de plus consulter les médecins, mais que ceux-ci l’avaient à chaque fois renvoyée chez elle, lui disant de simplement se reposer et lui prescrivant un traitement symptomatique. Or, les symptômes empiraient toujours.

À la fin du mois, Deborah Gatewood a développé une pneumonie bilatérale. Ce n’est que lorsqu’elle a perdu connaissance qu’elle a été emmenée aux urgences. Quelques jours plus tard, elle était emportée par la maladie.

Les victimes du coronavirus dans le monde

Avec 1.258 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus en 24h, les États-Unis ont connu le 24 avril leur bilan journalier le plus bas en près de trois semaines, selon le comptage de l'université Johns-Hopkins. Par contre, le pays avait enregistré la veille l’un des plus lourds, avec plus de 3.170 morts en une journée. Le nombre total des victimes du Covid-19 aux États-Unis est de 52.042 personnes.

Toujours selon l'université Johns-Hopkins, le nombre total de décès dans le monde atteint les 198.405.

Le continent le plus touché est l’Europe avec un total de 120.140 morts pour 1.344.172 cas confirmés, selon un bilan de l'AFP établi sur des sources officielles ce 25 avril à 11h00 GMT. L'Italie et l’Espagne sont les pays les plus atteints, avec respectivement 25.969 et 22.902 morts. Ils sont suivis de la France, avec 22.245 décès, et du Royaume-Uni, avec 19.506 victimes.