Des touristes russes empêchés de quitter la Thaïlande survivent dans une grotte

Deux touristes russes venus passer des vacances en Thaïlande, dans la province de Krabi, ont été expulsés de leur hôtel qui a fermé ses portes en raison de l’épidémie de Covid-19, a relaté le journal Chiang Rai Times.

Comme ils n'avaient nulle part où aller et ne connaissaient personne, ils ont trouvé une grotte dans la baie de Tonsai et y ont monté une tente.

Les touristes russes ont déclaré qu'ils étaient arrivés dans le pays il y a plus de deux mois. Ils se sont fait voler leur caméra, leur drone et leurs affaires et s’étaient rendus au commissariat pour porter plainte. La police ayant échoué dans les recherches, le couple a dû rester plus longtemps que prévu en Thaïlande. Lorsque les touristes se sont décidés à rentrer, les vols avaient été annulés dans le cadre des mesures de confinement prises par la quasi-totalité des pays à cause de la pandémie.

Testés négatifs

Les policiers ont emmené les deux Russes à l’hôpital pour un bilan de santé, notamment pour un test de dépistage du coronavirus qui a révélé qu’ils n’étaient pas atteints du Covid-19, poursuit le journal. Le couple a été transféré dans un hôtel de Krabi, l'un des quatre autorisés à rester ouverts pour héberger les étrangers restés bloqués en Thaïlande.

L'ambassade de Russie en Thaïlande a été informée des faits.

Le même Chiang Rai Times rappelle qu’il y a une quinzaine de jours, trois autres touristes russes, dont le vol avait été annulé en raison de la pandémie, avaient trouvé refuge dans un temple local.

La Thaïlande a fermé écoles, installations sportives, lieux de divertissement, centres commerciaux et salons de beauté dès fin mars. Selon l’université Johns-Hopkins, le pays a détecté jusqu’ici 2.907 cas de contamination par le coronavirus, alors que le nombre de morts qui y sont liées se monte à 51.