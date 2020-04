Les enfants auraient-ils un taux de transmission du virus plus faible que les adultes?

Dans le contexte d’un déconfinement progressif, plusieurs pays s'apprêtent à rouvrir leurs écoles. Et si des craintes à ce sujet se font entendre, une récente étude effectuée par le Centre de Santé pour la recherche en immunologie de Nouvelles-Galles du Sud, en Australie, est plutôt rassurante. Selon elle, la circulation du virus dans les écoles serait limitée et les enfants risqueraient peu de transmettre le virus.

Un taux de transmission du virus «faible»

«Les conclusions de cette enquête détaillée sont préliminaires. Cependant, ils suggèrent que la propagation du Covid-19 dans les écoles de NSW [New South Wales, soit Nouvelles-Galles du Sud, ndlr] a été très limitée», conclut l’étude dont le but principal était de déterminer si 9 élèves et 9 adultes malades du Covid-19, venant de 15 établissements scolaires différents de l'État australien de Nouvelles-Galles du Sud; avaient contaminé d’autres écoliers ou professeurs avec qui ils étaient en contact rapproché.

Selon les résultats préliminaires, sur 735 élèves et 128 adultes, seuls un élève de primaire et un élève de lycée «auraient contracté le Covid-19 à partir d’un cas présent dans leur école» et «aucun professeur ou membre du personnel n’a contracté le Covid-19 depuis l’école». Ainsi, les enfants auraient un taux de transmission du virus plus faible que les adultes.

Des spécialistes français sont du même avis. «Ils [les enfants, ndlr] tombent moins malades, avec des formes moins graves. Quand ils sont contaminés, ils portent moins le virus et le transmettent moins», a déclaré le professeur Robert Cohen, infectiologue et pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil (Val-de-Marne) au Journal du Dimanche.

D'après le ministre de l'Éducation, en France, le retour à l'école est prévu pour le 11 mai pour les enseignants et à partir du 12 mai pour les élèves.