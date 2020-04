La Russie organise un marathon international caritatif de jazz pour soutenir le personnel médical

Afin de vaincre le Covid-19, il est nécessaire de coopérer et de dialoguer avec les autres pays, estime le directeur général du Fonds russe pour les investissements directs, qui soutient l’organisation d’un marathon international caritatif de jazz en ligne, le Doctor Jazz Party.

L’organisation d’un marathon international de jazz, baptisé Doctor Jazz Party, dans le contexte de la pandémie de Covid-19 montre la nécessité du dialogue et de la coopération entre les pays comme partie intégrante d’une lutte efficace contre la maladie, a déclaré Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe pour les investissements directs [RFPI, ndlr].

Le but du marathon caritatif en ligne est de soutenir le personnel médical des hôpitaux russes. Il est organisé par l’agence MIA Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie, le groupe de médias Carré Rouge et le festival international Koktebel Jazz Party avec le soutien du Fonds russe d'investissement direct et de l'Alliance pour la lutte contre le Covid-19.

«Le RFPI est heureux de participer à l'organisation du Doctor Jazz Party, pour soutenir les médecins et les infirmières qui chaque jour risquent leur vie et luttent contre la pandémie. Le caractère international du marathon souligne que la coopération et le dialogue entre les différents pays sont la condition la plus importante pour vaincre la pandémie», a expliqué Kirill Dmitriev, cité par le service de presse du RFPI.

Ce marathon caritatif débutera à Moscou le 30 avril à 16 heures (heure de Moscou), et regroupera différentes localités, y compris des scènes improvisées, ainsi que des studios improvisés à domicile, en un espace musical unique. Le fondateur du Koktebel Jazz Party, le journaliste Dmitri Kiselev, a précisé que la Russie était solidaire avec le monde entier dans la lutte contre le coronavirus.

Les autres initiatives du Fonds russe d'investissement direct

Le RFPI a lancé un certain nombre d'initiatives essentielles dédiées à la lutte contre le coronavirus. En particulier, il a investi dans la production de tests de dépistage rapide du Covid-19 en Russie et a organisé ceux pour des habitants de Moscou et sa région, a participé à l’élaboration d'une coentreprise pour la production du médicament Favipiravir, qui a prouvé son efficacité contre le coronavirus en Chine.

En mars 2020, le RFPI a été l'un des promoteurs de la création de l'Alliance pour la lutte contre le coronavirus, dont les membres comptent également l'Union russe des industriels et entrepreneurs, Yandex, le groupe Mail.ru et l’agence MIA Rossiya Segodnya.