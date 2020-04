Le Groupe Renault a vendu plus en Russie qu’en France, au premier trimestre 2020

C’est en Russie que le Groupe Renault a réalisé ses meilleures ventes pour le premier trimestre 2020, rapporte un communiqué de presse.

Avec 115.713 véhicules écoulés, la Russie devance même la France (110.467 véhicules) et l’Allemagne (43.298 véhicules).

Cette performance est d’autant plus surprenante qu’elle intervient sur un marché de l’automobile mondial affecté par la pandémie de Covid-19, et en plein repli. Les ventes globales du Groupe Renault ont ainsi chuté de 25,9% au premier trimestre 2020, par rapport à l’an dernier, selon le communiqué.

Le rachat de Lada porte ses fruits

Ces chiffres concernent l’ensemble des marques du Groupe Renault, y compris Dacia et Lada. C’est d’ailleurs grâce au rachat de Lada-AvtoVAZ, que le Groupe Renault peut ainsi côtoyer les sommets au pays des tsars.

Cela lui permet dorénavant de contrôler plus de 37% du marché local, rapporte l’Association of European Businesses, organe représentatif des investisseurs étrangers en Russie, dans un communiqué de presse. Preuve de l’importance de Lada en Russie, au premier trimestre 2020, les deux véhicules les plus vendus dans le pays étaient issus de cette firme (la Granta et la Vespa).

Au sein du Groupe Renault, la marque française Renault proprement dite tire également son épingle du jeu en Russie, avec une hausse de 9,2% des ventes. Un bon résultat dû au succès du nouveau SUV Arkana, selon le communiqué de l’entreprise. La Renault Duster, et la Renault Logan figurent également parmi les quinze véhicules les plus vendus en Russie d’après l’Association of European Businesses.