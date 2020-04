Les 10 menaces mettant en péril la survie de l'humanité identifiées par un rapport australien

Outre le Covid-19, l’humanité est confrontée à d’autres grands défis, indique un rapport intitulé Survivre et prospérer au XXIe siècle, établi par des experts australiens de la Commission pour l’avenir humain.

Dans leur rapport, ils énumèrent 10 phénomènes qui menacent le monde:

le déclin des principales ressources naturelles et l’émergence d'une crise mondiale des ressources, en particulier de l'eau

l’effondrement des écosystèmes qui protègent la vie et l'extinction massive d'espèces

la croissance et les besoins de la population, au-delà de ce que la Terre peut offrir

la pollution chimique des systèmes terrestres

l’insécurité alimentaire croissante et la qualité nutritionnelle défaillante

les armes nucléaires et autres armes de destruction massive

les pandémies de maladies nouvelles et incurables

l’avènement de nouvelles technologies puissantes et incontrôlées

l’incapacité nationale et mondiale à comprendre et à prévenir ces risques

La leçon du Covid-19

Les experts affirment que les maladies pandémiques comme le Covid-19 surviennent généralement en premier en raison de la surpopulation, de la destruction des forêts et du monde sauvage, du commerce accru d'animaux sauvages, des pratiques agricoles, des transports internationaux et des conditions de vie urbaines denses.

Ils estiment que la pandémie actuelle montre à qu’une catastrophe peut apparaître soudainement et rapidement affecter le monde entier, que les horizons sont à court terme, que l'humanité est vulnérable et non préparée aux menaces qui peuvent secouer et menacer les civilisations.

Enfin, ils considèrent que ces 10 menaces ont été créées par l’Homme, généralement sans mauvaises intentions, et que plusieurs actions doivent être menées de front pour les combattre.