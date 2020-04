Un premier chien contracte le coronavirus aux USA et présente des symptômes

Un premier chien contaminé par le nouveau coronavirus aux États-Unis a présenté des symptômes contrairement aux canidés infectés en Chine. Vivant dans une famille elle aussi infectée, le carlin toussait, éternuait et manquait d’appétit, indique WRAL-TV.

Alors que deux cas asymptomatiques de contamination par le Covid-19 ont été détectés chez des canidés à Hong-Kong, aux États-Unis un premier chien a été testé positif et a développé des symptômes, relate la chaîne de télévision WRAL-TV.

Une famille en Caroline du Nord a participé à une étude menée par l’Université Duke sur le nouveau coronavirus. Presque tous ses membres ont été contrôlés positifs, y compris leur carlin. Les autres animaux de compagnie, dont un autre chien, un chat et un lézard, n’ont pas été infectés.

Selon le docteur Chris Woods, l’un des auteurs de l’étude, il s’agit du premier cas de contamination parmi les chiens dans le pays.

Signes du coronavirus

Le carlin a développé de légers symptômes de la maladie, relate la mère de famille qui travaille comme pédiatre à l’Université Duke. Elle raconte que le chien toussait et éternuait. De plus, «un jour, il n’a pas voulu manger son petit-déjeuner. Si vous connaissez les carlins, vous savez qu’ils aiment manger. C’était donc très inhabituel».

«Il lèche toutes nos assiettes et dort dans le lit de ma mère. Et on colle notre visage au sien. Il est donc logique qu’il l’ait contracté [le coronavirus, ndlr]». Le chien a réussi à vaincre le virus en quelques jours. Désormais, il se repose, précise WRAL-TV.

Transmission entre les chiens et les humains

Son fils n’a pas été surpris d’apprendre que leur animal de compagnie était tombé malade:

En mars, deux chiens ont été testés positifs à Hong Kong. Ils étaient des porteurs sains. L’un d’eux est décédé deux jours après son retour à la maison suite à une quarantaine de 14 jours, soulignant ainsi un cas de contamination par l’Homme à l’animal.

Concernant la possibilité de contracter le Covid-19 par certains animaux domestiques, l’Association des vétérinaires britanniques et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis ont mis en avant l’absence de transmission du nouveau coronavirus par les chiens et les chats à l’Homme.