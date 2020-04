«Comme un zombie»: cet enfant a souffert de la maladie de Kawasaki soupçonnée d’être liée au coronavirus

Souffrant des symptômes de la maladie de Kawasaki, pathologie rare, dont le lien avec le Covid-19 est actuellement étudié par des scientifiques, un garçon de trois ans semblait inerte, tel un zombie, relate le Edinburgh Evening News, relayant le témoignage de sa mère.

Au début de la maladie, l’enfant a de la fièvre. Il est hospitalisé en mars à Édimbourg pour une suspicion de scarlatine. Mais les médecins le renvoient rapidement à la maison, affirmant qu’il va bientôt se remettre.

Quelques jours plus tard, les coins de sa bouche se fissurent et le blanc de ses yeux devient rouge. Puis son état s’aggrave. Il ne dort plus et son nez commence à saigner.

Progression de la maladie

Le garçon retourne alors à l’hôpital. L’infirmière estime qu’il réagit bien au traitement, assurant que la scarlatine va bientôt disparaître.

Son visage est couvert de taches. Il se plaint de douleurs à la bouche et de ne rien pouvoir avaler. Sa mère racontera au quotidien:

«J’ai commencé à pleurer parce que j'avais l'impression que c’était quelque chose de bien plus. Il était sans vie, comme un zombie [...]. Tout ceux qui connaissent Freddie, diraient qu’il est hyperactif. Et là quelque chose n’allait pas».

Lien avec le coronavirus

Hospitalisé pour la troisième fois, l’enfant est mis sous perfusion. Le lendemain, un souffle cardiaque est constaté. Les résultats du scanner révèlent des valves enflées menant à son cœur. Les médecins associent alors les symptômes à la maladie inflammatoire de Kawasaki qui attaque les vaisseaux sanguins et le cœur. Freddie sera soigné et vaincra la maladie.

Plusieurs dizaines d’enfants ont récemment été placés en soins intensifs en Europe, dont au Royaume-Uni, en France, en Belgique et en Italie, avec des symptômes inflammatoires autour du cœur qui rappellent la maladie de Kawasaki.

Сertains ont été testés positifs au Covid-19, informe le quotidien. La maladie de Kawasaki pouvant être déclenchée par des infections virales ou bactériennes, des médecins tentent actuellement d’établir un éventuel lien avec le nouveau coronavirus. Entre-temps, le ministre français de la Santé Olivier Véran a indiqué qu’«il s'agit d'une alerte et pas encore d'un constat».