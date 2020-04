Un chien perdu après avoir sauvé sa famille d’une tornade retrouve sa maison après 54 jours - photos

Un chien, qui a sauvé sa famille d’une tornade aux États-Unis, a été considéré comme mort, car il a disparu juste après. Toutefois, le quadrupède est revenu et a retrouvé sa famille 54 jours plus tard, relate son propriétaire sur Facebook.

Son maître, Eric Johnson, a raconté sur Facebook que Bella avait disparu le 3 mars, lorsque leur maison a été détruite par une tornade. Selon lui, c'est Bella qui a sauvé la famille de la mort.

«Elle s’est cachée sous notre lit et a commencé à pleurer», a-t-il raconté.

Par la suite, leur deuxième chien appelé Scooter a commencé à aboyer. Eric Johnson s'est alors réveillé, a allumé la télévision et a appris qu’une tornade avait traversé la ville de Nashville et se dirige vers chez eux à Cookeville, dans le Tennessee.

«J'ai réveillé les enfants et ma femme et je les ai cachés dans la salle de bain de l'autre côté de la maison. Puis, j'ai traversé toute la maison pour récupérer les chiens, et j'ai entendu que la maison avait commencé à s'effondrer», se rappelle-t-il.

Il est alors retourné vers sa famille et a vu que la tornade avait projeté la baignoire avec sa femme et ses enfants et l'avait brisée en deux. Sa femme s'est cassée une côte et lui a eu des coupures à la tête.

«Scooter a péri. Je pense que Bella n'est restée en vie que parce qu'elle était cachée sous notre lourd lit», a-t-il indiqué, cité par la chaîne de la télévision locale WTVF.

D’heureuses retrouvailles

Après la tornade, Bella a disparu. Eric Johnson avait presque perdu l'espoir de trouver le quadrupède quand elle a été repérée à huit kilomètres de leur ancienne maison. Le chien n’a pas voulu se rapprocher des gens et s’est caché dans un coin entre deux bâtiments. Pourtant, quand il a vu Eric, l’animal a oublié toutes les précautions et s’est lancé sur son maître.

Ce dimanche 26 avril, Eric Johnson a réussi à ramener Bella à la maison.

«Maintenant, notre magnifique chien a rempli son ventre et dort dans un lit chaud où il a sa place. Elle nous a donné une chance de survivre», a déclaré son maître.

En outre, il a publié sur Facebook une vidéo avec des photos compilées de Bella, expliquant que sa fille avait commencé à la monter après la tornade et n’avait terminé que maintenant. Et il lui a promis de publier cette séquence seulement si Bella revenait.