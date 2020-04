Les offices du tourisme de Moscou et Paris évoquent l'après-crise

Le Comité du tourisme de Moscou a tenu une réunion en ligne avec l’Office du tourisme et des congrès de Paris, au cours de laquelle les représentants ont convenu de continuer à coopérer et à soutenir le développement du tourisme, a indiqué à Sputnik le bureau moscovite.

Dans le cadre d'une conférence en ligne avec l’Office du tourisme et des congrès de Paris, les parties ont présenté la situation actuelle dans le secteur du tourisme des deux capitales, les mesures de soutien des autorités municipales et les nouveaux projets touristiques.

«Nous sommes tous dans une situation difficile, c'est pourquoi le soutien mutuel, les échanges de vues et les initiatives conjointes avec des partenaires étrangers sont particulièrement importants aujourd'hui. Je suis convaincue qu'une réunion en ligne avec mes collègues de Paris donnera lieu à une coopération productive qui permettra un dialogue direct entre les services touristiques et les secteurs du tourisme des deux villes, y compris sur le développement de nouveaux produits touristiques», a déclaré Olga Papadina, directrice générale du Bureau de projet pour le développement du tourisme et de l'hospitalité de Moscou.

Des sujets de discussion

Lors de la vidéoconférence, les participants ont discuté de la façon dont le tourisme changerait après la fin de la pandémie de Covid-19, de l'impact de la crise actuelle sur la formation des futurs produits touristiques et sur les stratégies de marketing et de communication des ville, a-t-il été précisé.

Des questions ont été soulevées en ce qui concerne la création d'un dialogue entre la ville et l'industrie dans le contexte actuel, le suivi de l'évolution du secteur et les initiatives de lutte contre la crise de l'administration municipale.

Selon la directrice générale de l’Office du tourisme et des congrès de Paris, Corinne Menegaux, citée par le bureau de Moscou, l'un des défis majeurs aujourd'hui est d'aider et de soutenir les professionnels du tourisme qui se trouvent dans des conditions difficiles. Elle a souligné qu’il fallait les informer des mesures prises et s’en servir de lien entre le secteur touristique et les autorités du pays.

Le débat a porté sur le développement d'un tourisme durable et écologique, ainsi que sur la promotion d'itinéraires touristiques originaux, y compris de nouveaux sites et espaces urbains non explorés par les touristes.